Sabato 23 maggio 2026 alle ore 21:00 si giocherà l’ultima partita della stagione tra Real Madrid e Athletic Bilbao. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida dopo una serie di risultati deludenti, con poche soddisfazioni e molte difficoltà affrontate nel corso dei mesi. La partita rappresenta la conclusione di un campionato che ha visto le due formazioni impegnate in diverse sfide, senza riuscire a centrare i propri obiettivi stagionali.

Ultimo atto della stagione per Real Madrid e Athletic Bilbao: due squadre che non vedono l’ora di chiudere una stagione che ha portato parecchie delusioni e ben poche gioie. I Blancos avevano scelto di intraprendere la strada Xabi Alonso ma Florentino Perez ha sconfessato presto questa scelta; ripiegare su Arbeloa non ha dato i frutti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Madrid-Athletic Bilbao (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Ultima della stagione per i Blancos

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Real Madrid 3 - 0 Athletic Bilbao Club | Spanish La Liga 2025/26 | Football Players Current Age

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