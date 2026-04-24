Sabato 25 aprile 2026 alle 21:00 si sfideranno Atletico Madrid e Athletic Bilbao. L’Atletico Madrid si trova in una fase della stagione in cui ha deciso di mettere al primo posto le competizioni di coppa, rischiando di perdere punti in campionato. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati già diffusi, mentre i tifosi attendono di capire se i Colchoneros riusciranno a recuperare terreno.

L’Atletico Madrid è arrivato a un punto della stagione nel quale ha dovuto scegliere: priorità assoluta alle due coppe, a costo di perdere più di qualche punto in campionato. I Colchoneros sono in semifinale di Champions League e sono arrivati in finale di Copa del Rey, che però hanno perso sabato scorso: un dolore intenso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atletico Madrid-Athletic Bilbao (sabato 25 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros cercano di riprendersi

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