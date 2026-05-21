’Ragazzi in gamba 2.0’ la festa si rinnova

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si è conclusa a Chiusi la fase finale della 60ª edizione della rassegna nazionale " Ragazzi in gamba 2.0 ", un appuntamento storico che ha trasformato la città nel cuore della creatività giovanile. Al centro dell’evento centinaia di studenti e giovani artisti che, dopo aver superato le selezioni nelle tappe nazionali di Ivrea, Taranto, Vietri sul Mare e Lamezia Terme, hanno vissuto tre giornate indimenticabili all’insegna della condivisione e dell’espressione artistica. I numeri fotografano il successo di un’esperienza collettiva straordinaria: oltre 15 gruppi scolastici e giovanili provenienti da diverse regioni hanno invaso la città, alternandosi tra il Teatro Mascagni e piazza Duomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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