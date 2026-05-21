Il 21 maggio 2026 a Firenze si è tenuto un evento dedicato alla mineralogia, disciplina che studia i minerali e le rocce. Durante la conferenza, si è discusso di come questa materia, normalmente considerata complessa e poco accessibile, possa essere resa più interessante per il pubblico generale. L’obiettivo è avvicinare le persone alla scienza attraverso iniziative che semplificano la comprensione e valorizzano le caratteristiche affascinanti dei minerali. La giornata ha visto interventi di esperti e dimostrazioni pratiche rivolte a tutti.

Firenze, 21 maggio 2026 – Ricordo perfettamente il momento in cui ho capito che la mineralogia era diventata invisibile. Ero a una cena in cui qualcuno disse di lavorare in astrofisica, e tutti si sporsero in avanti come se fosse arrivato un profeta dal futuro. Un’altra persona nominò la genetica, e improvvisamente la conversazione si riempì di CRISPR, immortalità, bambini progettati in laboratorio e documentari Netflix. Poi qualcuno chiese a me cosa facessi, e io risposi: mineralogia. Seguì un silenzio educato. Quel tipo di silenzio riservato ai fiscalisti, agli archivisti o a chi restaura bottoni medievali. Una persona sorrise con compassione e mi chiese se collezionassi pietre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccontare la scienza (senza annoiare). E se la mineralogia diventasse pop?

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