Durante il summit a Roma tra il presidente del Consiglio e il primo ministro indiano, sono stati affrontati diversi temi legati all’economia, alla sicurezza energetica e agli accordi strategici tra i due paesi. L’incontro ha segnato un momento importante nelle relazioni bilaterali, con discussioni su questioni di interesse comune e sui mutamenti nelle dinamiche geopolitiche globali. I dettagli dell’incontro sono stati diffusi attraverso comunicati ufficiali e dichiarazioni dei partecipanti, senza ulteriori analisi o commenti.

Dossier economici, accordi strategici, crisi energetica e nuovi equilibri globali, tanto ma non tutto quello che c’è da annotare a proposito dello storico incontro romano tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. L’appuntamento è stato un vero ottovolante politico e mediatico, un intreccio di simboli, relazioni internazionali, scambi umani e cultura social. Sul tavolo non solo commercio e cooperazione industriale, ma anche il rafforzamento del corridoio economico IMEC, la sicurezza energetica, la difesa, i minerali critici e l’intelligenza artificiale umano-centrica. Un salto di qualità che ha portato Roma e Nuova Delhi verso un «Partenariato Strategico Speciale». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Questione di “dharma”: lo stile Meloni nel summit con Modi, tra geopolitica e social

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