Quando tutto sarà privato saremo privati di tutto a Torino la mobilitazione a difesa della sanità pubblica

A Torino si sta preparando una grande manifestazione promossa dal Comitato per il Diritto alla Tutela della Salute e alle Cure, per protestare contro le politiche sanitarie adottate negli ultimi anni dalla Regione Piemonte. L’evento mira a difendere il sistema sanitario pubblico e a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi di una sanità interamente privatizzata. La mobilitazione coinvolge cittadini, operatori e associazioni che vogliono evidenziare l’importanza di un sistema sanitario accessibile a tutti. La manifestazione si terrà nelle prossime settimane in centro città.

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