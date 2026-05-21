Quando tutto sarà privato saremo privati di tutto a Torino la mobilitazione a difesa della sanità pubblica

Da torinotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino si sta preparando una grande manifestazione promossa dal Comitato per il Diritto alla Tutela della Salute e alle Cure, per protestare contro le politiche sanitarie adottate negli ultimi anni dalla Regione Piemonte. L’evento mira a difendere il sistema sanitario pubblico e a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi di una sanità interamente privatizzata. La mobilitazione coinvolge cittadini, operatori e associazioni che vogliono evidenziare l’importanza di un sistema sanitario accessibile a tutti. La manifestazione si terrà nelle prossime settimane in centro città.

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Il Comitato per il Diritto alla Tutela della Salute e alle Cure organizza un’altra grande manifestazione in difesa del sistema sanitario pubblico e “per denunciare la politica sanitaria attuata negli ultimi anni dalla Regione Piemonte”. Si torna in piazza sabato 23 maggio con il concentramento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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