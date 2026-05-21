Due fratelli sono stati trovati abbandonati in un bosco, seduti sul ciglio di una strada. I bambini, che sembravano molto sporchi e tristi, avevano con sé solo un’arancia, una pera e due bottigliette d’acqua. La donna che si trovava con loro è stata arrestata, mentre i bambini sono stati portati in ospedale per controlli. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’abbandono e il rapporto tra i fratelli e la donna arrestata.

Seduti sul ciglio di una strada, soli, sporchi di terra e in lacrime, stringevano soltanto un’arancia, una pera e due bottigliette d’acqua. I due fratellini francesi di 4 e 5 anni sono stati trovati così martedì sera vicino a Comporta, rinomata località balneare a sud di Lisbona, dopo essere stati abbandonati in una zona di boscaglia. Ai soccorritori hanno raccontato una storia inquietante: bendati con la promessa di andare a cercare un giocattolo nascosto, si sarebbero ritrovati da soli nel bosco. “Quando abbiamo tolto le bende, la macchina di mamma non c’era più”, avrebbe detto il maggiore dei due. Per l’abbandono dei bambini è stata arrestata a Fatima, nel centro del Portogallo, la madre dei piccoli, una donna francese di 41 anni, fermata insieme al compagno di 55 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando abbiamo tolto le bende, mamma era sparita”, due fratelli abbandonati in un bosco: arrestata la donna

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