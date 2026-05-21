Qual è il primo supermercato che viene in mente agli italiani e come vanno i suoi conti

L'assemblea dei soci di un importante consorzio di supermercati ha approvato all'unanimità il bilancio relativo all'esercizio 2025. Si tratta di un passaggio fondamentale per questa catena di distribuzione, che rappresenta uno dei principali punti di riferimento per gli acquisti degli italiani. La decisione conferma la solidità dell'azienda e la volontà di proseguire con le strategie di crescita e sviluppo. Questi risultati arrivano in un momento di particolare attenzione alle dinamiche del settore della grande distribuzione.

L'assemblea dei soci di Conad Consorzio Nazionale (supermercati) ha approvato all'unanimità il bilancio dell'esercizio 2025. Il consorzio, composto dai delegati delle cinque grandi cooperative territoriali (Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, Cia-Commercianti Indipendenti Associati, Conad. 🔗 Leggi su Today.it

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Classifica Supermercati 2026 I Più Amati dagli Italiani (Risultati Ufficiali)

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