Pronostico Valencia-Barcellona | ultimo assalto all’Europa

Sabato sera alle 21:00 si disputa Valencia contro Barcellona, una delle partite della trentottesima giornata della Liga. La gara si svolge in un momento in cui entrambe le squadre sono impegnate nelle ultime fasi della stagione, con obiettivi diversi da raggiungere. Le probabili formazioni sono state annunciate e sarà possibile seguirla in diretta tv e streaming. Si tratta di un appuntamento che può influenzare la classifica finale, con le due squadre pronte a dare il massimo.

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Valencia-Barcellona è una partita della trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il Valencia fa parte di quelle squadre che, pur essendo state coinvolte nella lotta per non retrocedere fino a una settimana fa, nella serata che chiude ufficialmente la Liga 2025-26 possono dormire sonni tranquilli. Gli uomini di Carlos Corberan si sono salvati matematicamente domenica scorsa grazie a un rocambolesco successo in casa della Real Sociedad: nonostante fossero in 10 uomini dal 70? (espulso Comert) e sotto di un gol fino all’89’, sono riusciti clamorosamente a ribaltare i baschi nel giro di soli 4 minuti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Valencia-Barcellona: ultimo assalto all’Europa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bologna-Roma, Gasperini non può sbagliare l'ultimo assalto Champions: il pronosticoTrafserta delicatissima per i giallorossi, turbati anche dal caso Ranieri: per mantenere viva la speranza del quarto posto, servono tre punti La... Valencia-Barcellona (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I campioni chiudono a Mestalla ift.tt/63TPSOd #scommesse #pronostici x.com