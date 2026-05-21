Pronostico Valencia-Barcellona | ultimo assalto all’Europa
Sabato sera alle 21:00 si disputa Valencia contro Barcellona, una delle partite della trentottesima giornata della Liga. La gara si svolge in un momento in cui entrambe le squadre sono impegnate nelle ultime fasi della stagione, con obiettivi diversi da raggiungere. Le probabili formazioni sono state annunciate e sarà possibile seguirla in diretta tv e streaming. Si tratta di un appuntamento che può influenzare la classifica finale, con le due squadre pronte a dare il massimo.
Valencia-Barcellona è una partita della trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il Valencia fa parte di quelle squadre che, pur essendo state coinvolte nella lotta per non retrocedere fino a una settimana fa, nella serata che chiude ufficialmente la Liga 2025-26 possono dormire sonni tranquilli. Gli uomini di Carlos Corberan si sono salvati matematicamente domenica scorsa grazie a un rocambolesco successo in casa della Real Sociedad: nonostante fossero in 10 uomini dal 70? (espulso Comert) e sotto di un gol fino all’89’, sono riusciti clamorosamente a ribaltare i baschi nel giro di soli 4 minuti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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Valencia-Barcellona (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I campioni chiudono a Mestalla ift.tt/63TPSOd #scommesse #pronostici x.com
Nonostante il Barcellona abbia già vinto LaLiga, il campionato spagnolo è ancora vivo e con 3 giornate da giocare! Giovedì sera 3 match da non perdere: Ore 19:00 Valencia - Rayo Vallecano: entrambe cercano punti pesanti per restare in corsa per la Confer facebook