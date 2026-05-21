Pronostico Betis-Levante | serve solo a una squadra

La partita tra Betis e Levante si disputa sabato nella trentottesima giornata della Liga. Il Betis, che ha già assicurato il quinto posto, ha anche ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League. La gara si svolge in un momento in cui la classifica vede il Betis in una posizione di sicurezza, mentre il Levante ha ancora qualcosa da definire in classifica. Per questa sfida, si prevedono formazioni che mirano a concludere la stagione con un risultato positivo.

Betis-Levante è una gara della trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Da un paio di settimane a questa parte il Betis, con il quinto posto sicuro, si è pure guadagnato l’accesso alla prossima Champions League. Un risultato di prestigio per gli andalusi, che possono anche tirare i remi in barca in questa partita. Cosa che evidentemente non può fare il Levante, al quale però basta un punto per essere sicuro della salvezza. E forse nemmeno, se dagli altri campi dovessero arrivare delle notizie positive. Ma perché rischiare quando di fronte hai una squadra che alla propria stagione non ha... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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