Premi | l’orchestra della Fermi trionfa al concorso Scuole in Musica
L’orchestra della scuola “Fermi” ha vinto il primo premio assoluto alla decima edizione del concorso “Scuole in Musica”, tenutosi a Brescia. Si tratta di un evento nazionale dedicato alla promozione della musica tra i giovani e alla valorizzazione dell’attività didattica legata allo studio degli strumenti e del canto nelle scuole. La competizione ha coinvolto diverse realtà provenienti da tutto il paese, offrendo una piattaforma per mettere in mostra le capacità delle giovani formazioni musicali.
San Giuliano Terme (PI), 21 maggio 2026 – Primo premio assoluto a Brescia, alla decima edizione del prestigioso concorso “Scuole in Musica”, l'evento nazionale ideato per promuovere la cultura musicale giovanile e sostenere la didattica strumentale e corale nelle scuole. E bis”al 15° Concorso internazionale “Città di Scandicci”, una delle manifestazioni più importanti d'Italia dedicate ai giovani e alla musica nelle scuole, nella categoria “orchestre”. È stato un fine settimana letteralmente trionfale per l'orchestra dell'Istituto comprensivo “Gereschi” di Pontasserchio, composta dalle classi terze a indirizzo musicale delle “Fermi”, le secondarie di primo grado dell'Istituto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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