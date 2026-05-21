Premi | l’orchestra della Fermi trionfa al concorso Scuole in Musica

L’orchestra della scuola “Fermi” ha vinto il primo premio assoluto alla decima edizione del concorso “Scuole in Musica”, tenutosi a Brescia. Si tratta di un evento nazionale dedicato alla promozione della musica tra i giovani e alla valorizzazione dell’attività didattica legata allo studio degli strumenti e del canto nelle scuole. La competizione ha coinvolto diverse realtà provenienti da tutto il paese, offrendo una piattaforma per mettere in mostra le capacità delle giovani formazioni musicali.

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