Prato Half Marathon la festa dei volontari

Montemurlo, 21 maggio 2026 – La 36esima Prato Half Marathon si è conclusa con la partecipazione di numerosi atleti e volontari. La manifestazione si è svolta nel rispetto del programma previsto e ha coinvolto diverse associazioni locali. Durante l’evento sono state allestite aree di ristoro e punti di assistenza lungo il percorso. I volontari hanno collaborato alla gestione della logistica, alla sicurezza e all’accoglienza dei partecipanti. La gara ha attirato un pubblico di spettatori e appassionati di corsa su strada.

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Montemurlo (Prato), 21 maggio 2026 – La 36esima Prato Half Marathon ha festeggiato tutti i suoi volontari alla cena finale che si è svolta al ristorante 2 Marmocchi di Montemurlo ed è stata una vera e propria festa con 130 persone tutte insieme ai tavoli tra crostini e tortelli di ogni tipo per condividere una competizione che ha richiamato tra competitivi e non competitivi oltre 2500 persone. Lo start della manifestazione aveva visto il lancio dei palloncini in ricordo di Vanni Casciani, organizzatore e anima del gruppo della Maratonina, e il finale è stato proprio dedicato a lui con il taglio della torta da parte della moglie Silvia e il grande applauso della sala e di tutti gli amici presenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato Half Marathon, la festa dei volontari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TUTTO PRONTO PER LA PADOVA MARATHON 2026 | 24/04/2026 Sullo stesso argomento La festa dei volontari della Firenze Half Marathon: le foto della serataFirenze, 1 aprile 2026 – Il successo della Half Marathon Firenze passa, prima di tutto, dalle mani e dalla presenza costante dei volontari. Si parte con la 36ª Prato Half MarathonÈ tutto pronto per la 36ª Prato Half Marathon - Maratonina di Prato, in programma domani con partenza alle ore 9. Si parte con la 36ª Prato Half MarathonÈ tutto pronto per la 36ª Prato Half Marathon - Maratonina di Prato, in programma domani con partenza alle ore 9.30 dal Castello dell'Imperatore. I partecipanti affronteranno i classici 21,097 km su ... lanazione.it Prato Half Marathon, tutto pronto. La festa al VillagePrato, 12 aprile 2025 – Alle 9,30 di domenica 13 aprile partirà la 35° edizione della Prato Half Marathon, Il Village predisposto in Piazza delle Carceri ha aperto alle 10 ed è stato invaso da oltre ... lanazione.it