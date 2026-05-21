Positiva al Covid prende l' autobus e torna in Romania Per il giudice era in buona fede | assolta

Una donna di 65 anni, di nazionalità romena, è stata assolta dall’accusa di aver violato le regole di isolamento domiciliare dopo aver contratto il Covid. La donna aveva preso un autobus per tornare in Romania, ma il giudice ha ritenuto che fosse in buona fede e ha deciso di assolverla. La vicenda si è svolta nel contesto delle restrizioni legate alla pandemia, con l’imputata difesa dall’avvocato Giuseppe Montone. La sentenza ha confermato che non ci sono prove di intenzionalità nella sua condotta.

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