posidonia spiaggiata il rifiuto balneare diventa circolare

Negli ultimi cinquant’anni, le spiagge italiane hanno perso oltre 40 milioni di metri quadrati a causa dell’erosione. Questa diminuzione di superficie influisce sia sulle concessioni demaniali marittime sia sulla libera fruizione da parte dei cittadini. Tra le conseguenze di questa situazione, si nota anche l’accumulo di posidonia spiaggiata, che viene riutilizzata in modo circolare come rifiuto balneare. La riduzione delle spiagge rappresenta un problema che coinvolge aspetti ambientali e normativi.

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