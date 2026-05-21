Porto Marina Cala de Medici il 22 e 23 maggio torna la Vela Cup con Giovanni Soldini
Il 22 e 23 maggio il Porto Marina Cala de Medici ospiterà nuovamente la Vela Cup, una competizione di vela di livello nazionale. L'evento, che si svolge ogni anno in questa struttura, attira numerosi velisti e appassionati provenienti da diverse parti d’Italia. Durante le due giornate, i partecipanti si sfideranno in regate che coinvolgono diverse categorie di imbarcazioni. Tra gli ospiti di questa edizione ci sarà anche il velista Giovanni Soldini.
Torna al Marina Cala de’ Medici la Vela Cup, evento di rilievo nazionale che da anni richiama velisti e appassionati da tutto il Paese. L’appuntamento, organizzato dal Giornale della vela con la collaborazione del porto Marina Cala de Medici e dello Yacht Club Cala de’ Medici, è una grande. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
VELA CUP 2026 - LA GRANDE FESTA DELLA VELA
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