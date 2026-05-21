Porto Marina Cala de Medici il 22 e 23 maggio torna la Vela Cup con Giovanni Soldini

Il 22 e 23 maggio il Porto Marina Cala de Medici ospiterà nuovamente la Vela Cup, una competizione di vela di livello nazionale. L'evento, che si svolge ogni anno in questa struttura, attira numerosi velisti e appassionati provenienti da diverse parti d’Italia. Durante le due giornate, i partecipanti si sfideranno in regate che coinvolgono diverse categorie di imbarcazioni. Tra gli ospiti di questa edizione ci sarà anche il velista Giovanni Soldini.

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