Il ponte all’Indiano a Firenze è stato oggetto di interventi di pulizia e messa in sicurezza nelle ultime settimane. Questa mattina, sono state avviate le operazioni per rimuovere l’accampamento abusivo presente nell’area. Sono stati allontanati tre persone dalle baracche, mentre una coppia di anziani è stata affidata ai servizi sociali. La sindaca ha dichiarato che la rimozione dell’accampamento non poteva più essere rimandata.

FIRENZE – Via l’accampamento abusivo. Per la sindaca, Sara Funaro, un’operazione non più rinviabile. Sul ponte all’Indiano, a Firenze, “dopo le operazioni di pulizia e messa sicurezza dei giorniscorsi, oggi (21 maggio 2026) è iniziata la rimozione dell’accampamento abusivo. Un’operazione urgente e necessaria per risolvere una situazione non più tollerabile nella nostra città”. “Grazie – aggiunge Sara Funaro – alla polizia locale, alla direzione ambiente, ai servizi sociali, agli operatori di Alia e a tutte le persone coinvolte che hanno contribuito a questo intervento complesso”. Nel corso dei controlli sono state trovate cinque persone: tre si sono allontanate spontaneamente mentre per una coppia anziana sono stati attivati i servizi sociali del Comune. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ponte all’Indiano, Sindaca: “Rimosso l’accampamento”. In 3 fuori dalle baracche. Coppia di anziani affidata ai servizi sociali

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