Playlist Altrecose a Rimini

A Rimini, il fondatore e direttore editoriale del Post presenta il suo nuovo libro intitolato Playlist (Altrecose). Si tratta di una raccolta di storie legate a oltre tremila canzoni, raccolte in un volume che esplora le connessioni tra musica e ricordi. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e giornalisti, con interventi sul contenuto e sulle modalità di scrittura dell’autore. Nessun altro dettaglio riguardo alla presenza di ospiti o alle modalità di presentazione è stato comunicato.

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Il fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist ( Altrecose ): una raccolta di storie intorno a più di tremila canzoni. Playlist ha opposte intenzioni, sovversive e spericolate: di essere uno strumento per chi voglia ascoltarle e goderle, le canzoni, e poi scegliersele, grazie alla scelta di centinaia di musicisti e delle loro canzoni più raccomandabili secondo Luca Sofri, e una ricca e varia serie di storie, riflessioni, aneddoti, brevi commenti, intuizioni, che riguardano ciascuna canzone. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 🔗 Leggi su Ilpost.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pierina Paganelli: ergastolo a Dassilva e attacco a chi dissente: ho fatto tutto bene, così il pm. Sullo stesso argomento Playlist (Altrecose), a New YorkIl fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist ( Altrecose ): una raccolta di storie intorno a più di tremila... Playlist (Altrecose), a PescaraIl fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist ( Altrecose ): una raccolta di storie intorno a più di tremila...