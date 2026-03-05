Playlist Altrecose a New York

Luca Sofri, fondatore e direttore editoriale del Post, presenta a New York il suo libro Playlist (Altrecose), una raccolta di storie legate a oltre tremila canzoni. L’evento si svolge in città, dove l’autore condivide dettagli e curiosità legate alle sue scelte musicali. La presentazione si concentra sulla narrazione di aneddoti e sui brani che hanno segnato il suo percorso.

Il fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist ( Altrecose ): una raccolta di storie intorno a più di tremila canzoni. Playlist ha opposte intenzioni, sovversive e spericolate: di essere uno strumento per chi voglia ascoltarle e goderle, le canzoni, e poi scegliersele, grazie alla scelta di centinaia di musicisti e delle loro canzoni più raccomandabili secondo Luca Sofri, e una ricca e varia serie di storie, riflessioni, aneddoti, brevi commenti, intuizioni, che riguardano ciascuna canzone. Ingresso libero.