A Pistoia si avvicina un momento di confronto elettorale che mette in gioco due visioni opposte per il futuro della città. Da un lato, c'è chi punta a mantenere la continuità amministrativa di destra, dall'altro, un candidato con un profilo pacifista propone un cambiamento radicale. La sfida riguarda anche il rapporto tra Pistoia e l'area metropolitana toscana, e l'eventuale capacità di capitalizzare l'eredità lasciata dal precedente sindaco. Le elezioni si svolgeranno nei prossimi giorni, determinando l'esito di questa sfida politica.

? Domande chiave Come cambierà il rapporto tra Pistoia e l'area metropolitana toscana?. Chi riuscirà a trasformare l'eredità di Tomasi in un progetto vincente?. Perché la proposta di Capecchi punta a spostare i fondi dal riarmo?. Cosa comporta la proposta di rinominare Piazza della Resistenza in Piazza d'Armi?.? In Breve Capecchi ha vinto le primarie con il 56 per cento dei consensi contro Stefania Nesi.. Il candidato vice Sgueglia propone di rinominare Piazza della Resistenza in Piazza d'Armi.. Salvini promette la realizzazione del casello autostradale di Pistoia Est per la zona.. La coalizione di sinistra include la lista Pistoia Rossa guidata da Fabrizio Mancinelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia, sfida al voto: tra continuità di destra e il prof pacifista

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