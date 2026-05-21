Pista ciclabile di via San Giuliano l' appello del Pd | Va messa in sicurezza

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha annunciato di aver depositato un’interrogazione rivolta all’amministrazione comunale per chiedere un intervento immediato sulla pista ciclabile di via San Giuliano, a Borgomeduna. La richiesta si concentra sulla necessità di mettere in sicurezza il tratto vicino alla rotatoria di viale Martelli. La decisione arriva dopo le segnalazioni dei residenti e degli utenti che utilizzano quotidianamente la pista, chiedendo interventi concreti per migliorare le condizioni di sicurezza.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha deciso di depositare un’interrogazione per chiedere un intervento urgente di messa in sicurezza della pista ciclabile di via San Giuliano a Borgomeduna, nel tratto in prossimità della rotatoria di viale Martelli.L'iniziativa è partita al termine del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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