Pino ' o pazzo di Mare Fuori Libero dopo il fermo a Milano | processo il 23 luglio per Artem Tkachuk

Da feedpress.me 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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E’ tornato libero stamattina, dopo l'udienza per direttissima a Milano, Artem Tkachuk, l’attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta "Pino 'o pazzo" nella serie tv Mare Fuori, arrestato la scorsa notte per aver danneggiato, insieme ad alcuni amici, quattro auto in sosta a Rho, nel Milanese. La giudice Amelia Managò, infatti, ha convalidato l’arresto eseguito dalla Polizia, ma ha deciso di non applicare al 25enne, difeso dalla legale Alessia Pontenani, alcuna misura cautelare, nemmeno l’obbligo di firma che aveva chiesto il pm. Il processo per direttissima per le accuse di danneggiamento aggravato (quella dell’arresto) e minacce e oltraggio a pubblico ufficiale (denuncia a piede libero) inizierà il prossimo 23 luglio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - "Pino 'o pazzo" di Mare Fuori Libero dopo il fermo a Milano: processo il 23 luglio per Artem Tkachuk
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