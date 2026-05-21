Recentemente si è parlato di come alcuni libri vengano utilizzati come strumenti terapeutici per affrontare le emozioni. Si tratta di un modello che combina la lettura con percorsi di psicoterapia, creando un legame tra testi e cura mentale. L’idea è stata proposta da professionisti che hanno sviluppato questo metodo, progettando libri che fungono da supporto nel percorso di guarigione emotiva. La discussione riguarda anche le modalità con cui vengono confezionati e presentati questi testi, simili a veri e propri “medicinali” letterari.

? Punti chiave Come può un libro essere confezionato come un medicinale?. Chi ha ideato questo modello di cura tra libri e psicoterapia?. Dove si trova la farmacia che cura le emozioni con la lettura?. Perché i libri vengono venduti con un vero bugiardino medico?.? In Breve Collaborazione tra Tiziana Gallo, Raffaella Ruberto e la farmacista Laura Savio.. Libri confezionati con carta cerata e bugiardino terapeutico presso la My Pharma.. Progetto presentato al Salone di Torino con il sostegno della Regione Calabria.. Laboratori di lettura creativa e incontri con autori per il territorio di Lamezia Terme.. Al Salone Internazionale del Libro di Torino, la Calabria ha presentato un modello di innovazione sociale unico con il debutto della Farmacia Letteraria Pillole di Carta di Lamezia Terme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pillole di Carta: i libri come presidio terapeutico per le emozioni

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