Piazzapulita | Romano Prodi Angelo Bonelli e Stefano Bonaccini tra gli ospiti

Questa sera, giovedì 21 maggio, torna su La7 il programma di approfondimento Piazzapulita condotto da Corrado Formigli. Tra gli ospiti previsti ci sono Romano Prodi, Angelo Bonelli e Stefano Bonaccini. La puntata si concentra su temi di attualità politica e sociale, con interventi di figure pubbliche di rilievo. Il conduttore guiderà il dibattito affrontando questioni di interesse pubblico e analizzando le ultime novità in ambito politico e istituzionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Marcello Sacchetta risponde a Peparini: “Coreografia copiata? Il riferimento che dice lui nemmeno me lo ricordo” Barbareschi attacca Ranucci: “Fa fatica a dire che dopo il suo programma c’è il nostro. Stai attento!” DM LIVE24: 25 SETTEMBRE 2014. LA PALOMBELLI, LE MUTANDE E LA DISCOTECA – LA MINETTI E LE ‘BOTTE E VIA’ – IGT: CASTING A RIMINI DM LIVE24: 18 GIUGNO 2014. NICOLE MINETTI NON E’ INCINTA DI D’ALESSIO JR, GABIBBO-BALOTELLI A PAPERISSIMA SPRINT Focus sull'assalto di Israele alla Flotilla e sullo scontro interno alla destra. Ecco le anticipazioni del 21 maggio 2026 Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 21 maggio, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk di approfondimento della prima serata di La7. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Piazzapulita: Romano Prodi, Angelo Bonelli e Stefano Bonaccini tra gli ospiti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Realpolitik: Francesco Rutelli, Angelo Bonelli e Lucia Annunziata tra gli ospitiTommaso Labate torna questa sera, mercoledì 29 aprile, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk di approfondimento della prima serata di... Romano Prodi non si scusa per la tirata di capelli alla giornalista/ Ci si scusa per una malefatta…Romano Prodi torna sulla tirata di capelli a Lavinia Orefici durante la puntata di ieri di Piazza Pulita: cosa ha detto il professore Durante la puntata di ieri di PiazzaPulita, il talk del giovedì ... ilsussidiario.net Dazi, Trump contro la Cina: e l'Europa? - L'intervista a Romano ProdiGuerra commerciale USA vs Cina, e l’Europa nel mezzo. L’incontro tra Meloni e Trump e l’ipotesi di un dialogo con le opposizioni. L’Europa alla prova dei dazi è stata al di sopra o al di sotto delle ... la7.it