Perugia i medici e il robot ridanno l' udito a una donna sorda

A Perugia, presso il reparto di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera, è stato realizzato il primo intervento di impianto cocleare con l’uso di un robot. L’operazione è stata condotta dal team di medici diretto da un professionista specializzato, con il supporto di una tecnologia robotica avanzata. La paziente, una donna sorda, ha ricevuto il dispositivo che le permetterà di recuperare l’udito. L’intervento si è concluso con successo, segnando un passo importante nel campo della chirurgia assistita da robot.

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