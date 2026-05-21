Perugia i medici e il robot ridanno l' udito a una donna sorda
A Perugia, presso il reparto di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera, è stato realizzato il primo intervento di impianto cocleare con l’uso di un robot. L’operazione è stata condotta dal team di medici diretto da un professionista specializzato, con il supporto di una tecnologia robotica avanzata. La paziente, una donna sorda, ha ricevuto il dispositivo che le permetterà di recuperare l’udito. L’intervento si è concluso con successo, segnando un passo importante nel campo della chirurgia assistita da robot.
Il successo dei medici e del robot. Il Santa Maria della Misericordia annuncia che nella struttura di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, diretta dal professor Giampietro Ricci, è stato “eseguito con successo il primo intervento di impianto cocleare robot-assistito con una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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