Persone rimaste bloccate in casa a Pozzuoli a causa del terremoto | liberate dai vigili del fuoco

A Pozzuoli, nel centro storico, alcune persone sono rimaste bloccate in casa a causa del terremoto che ha colpito l’area. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberarle e mettere in sicurezza gli edifici coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni strutturali più gravi. La zona rimane sotto osservazione, mentre le autorità monitorano la situazione e verificano eventuali conseguenze del sisma.

A Pozzuoli disagi si sono registrati, nel centro storico, per alcune persone rimaste bloccate in casa per colpa della scossa. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

VIDEO | Maltempo, sei persone bloccate a San Fratello: Vigili del Fuoco in azione con l'elicotteroIl maltempo degli ultimi giorni e in particolar modo di ieri ha causato parecchi disagi alla viabilità e alla sicurezza di San Fratello.

Emergenza terremoto, 60 interventi di soccorso svolti dai vigili del fuocoLe aree del territorio del comune di Ragalna più colpite continuano ad essere la zona Santa Barbara e il villaggio San Francesco Dopo la scossa di...

Persone rimaste bloccate in casa a Pozzuoli a causa del terremoto: liberate dai vigili del fuocoA Pozzuoli disagi si sono registrati, nel centro storico, per alcune persone rimaste bloccate in casa per colpa della scossa ... fanpage.it

C'è un possibile pregiudizio religioso che le persone hanno contro la musica rinascimentale? Perché la mancanza di boxset completi è incredibilmente scarsa rispetto alle epoche successive. La musica è così esplicitamente santa e spirituale che è difficile no reddit

Persone bloccate in hotel, 'finalmente torniamo a casa'Finalmente stiamo scendendo e stiamo tornando verso casa. Siamo per strada e davanti a noi ci sono l'Anas e una turbina. Non abbiamo mai avuto paura, ma l'unico momento critico è stato ieri quando, ... quotidiano.net