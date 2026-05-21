Il sindaco di Roma ha affermato che garantire a tutti i giovani della città le stesse possibilità di accesso a servizi e risorse è una priorità. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico, dove sono stati discussi temi legati alle periferie e alle iniziative per migliorare le condizioni dei giovani nelle diverse zone della capitale. La questione delle pari opportunità è stata posta come obiettivo principale delle politiche future, senza specificare dettagli o tempi di attuazione.

Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - “Garantire a tutti i ragazzi di Roma le stesse opportunità è fondamentale. Oggi non è così, ci sono molte disparità tra i quartieri”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale, intervenendo a Impossibile 2026, la biennale dedicata ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promossa da Save the Children Italia all'Acquario Romano di Roma sul tema 'Investire nelle periferie, investire nell'infanzia'. “La prima cosa naturalmente è investire nei quartieri disagiati e più periferici e portare servizi sportivi, culturali, ambientali, sociali ed educativi”, ha spiegato Gualtieri, sottolineando però che “queste infrastrutture vanno animate attraverso la collaborazione e l'impegno delle istituzioni”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Periferie, Gualtieri: "A tutti ragazzi di Roma stesse opportunità"

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