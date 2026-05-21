Perché una biglia ricorda un buco? La nuova mostra d’arte del Laboratorio Tantemani

Sabato 23 maggio alle 17 apre al pubblico una mostra d'arte presso il Laboratorio Tantemani a Bergamo. L'esposizione si intitola “Perché una biglia ricorda un buco?” e presenta una serie di opere e installazioni di artisti contemporanei. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire e offre un percorso che invita gli spettatori a riflettere sui temi delle forme e delle percezioni. L'inaugurazione prevede anche un momento di presentazione con gli organizzatori.

Bergamo. Inaugura sabato 23 maggio, dalle 17 la mostra “Perché una biglia ricorda un buco?” con le opere realizzate dagli e dalle utenti del Laboratorio Tantemani di Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo, a cura di Sophie Hames, attrice, marionettista e illustratrice belga residente a Bergamo, e Italo Chiodi, docente di didattica dell’arte dell’Accademia di Brera e artista. La mostra è il risultato di un percorso artistico lungo un anno, durante il quale le persone di Tantemani hanno esplorato il proprio mondo immaginario con tecniche sempre diverse: dalla scultura alla stampa, dal disegno al collage, fino a un video di animazione. Un anno di ricerca in cui sono stati visitati pianeti e montagne, e in cui hanno preso vita strani esseri – né animali né umani, o forse sì – messi in dialogo con animali selvatici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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