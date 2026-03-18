Nel centro di Ravenna, il laboratorio Annafietta apre le porte a una nuova mostra temporanea intitolata

Il laboratorio di Annafietta accoglie nel centro di Ravenna una nuova mostra temporanea che trasforma il mosaico in racconto. Il titolo dell’esposizione è ’ Cloud Dancer ’, un progetto che nasce dall’ispirazione dell’omonimo Pantone 2026, tonalità chiara e luminosa che richiama la leggerezza delle nuvole e la vastità dell’orizzonte e la sensazione di spazio aperto. Il mosaico diventa lo strumento per raccontare un tema attraverso forme leggere e immagini evocative. In questa nuova serie di opere il filo conduttore è il cielo, osservato nelle sue molteplici dimensioni: le nuvole, il volo degli uccelli, le colorate mongolfiere, gli aquiloni sospesi nell’aria, l’arcobaleno e il movimento delle correnti invisibili che attraversano lo spazio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Cloud Dancer’, nuova mostra nel laboratorio Annafietta

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