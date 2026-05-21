Per la mobilità sostenibile è necessario aumentare il numero di parcheggi

Da brindisireport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nota di Confesercenti Brindisi afferma che, per favorire la mobilità sostenibile, è importante incrementare il numero di parcheggi disponibili. Tuttavia, si evidenzia come gli spazi attualmente previsti siano considerati insufficienti rispetto alle esigenze della città. La nota si concentra sull’importanza di nuove aree di sosta per agevolare gli spostamenti e ridurre il traffico, sottolineando che le soluzioni attuate finora non bastano a coprire le richieste di cittadini e attività commerciali.

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Riceviamo e pubblichiamo una nota di Confesercenti Brindisi, dal titolo “Nuovi parcheggi utili, ma non sufficienti. Brindisi ha bisogno di un piano parcheggi completo e concreto”.In riferimento al dibattito sempre attuale sulla situazione parcheggi e mobilità cittadina, Confesercenti Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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