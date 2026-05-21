Per la mobilità sostenibile è necessario aumentare il numero di parcheggi

Una nota di Confesercenti Brindisi afferma che, per favorire la mobilità sostenibile, è importante incrementare il numero di parcheggi disponibili. Tuttavia, si evidenzia come gli spazi attualmente previsti siano considerati insufficienti rispetto alle esigenze della città. La nota si concentra sull’importanza di nuove aree di sosta per agevolare gli spostamenti e ridurre il traffico, sottolineando che le soluzioni attuate finora non bastano a coprire le richieste di cittadini e attività commerciali.

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Riceviamo e pubblichiamo una nota di Confesercenti Brindisi, dal titolo “Nuovi parcheggi utili, ma non sufficienti. Brindisi ha bisogno di un piano parcheggi completo e concreto”.In riferimento al dibattito sempre attuale sulla situazione parcheggi e mobilità cittadina, Confesercenti Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Decoro Urbano città di Parma 2026: MICHELE GUERRA, GIANLUCA BORGHI, EUGENIO BERTOLINI Sullo stesso argomento Aumentare il numero dei "formati" in ItaliaD'accordo: meglio la strada e l'oratorio invece delle scuole calcio a pagamento, ma i risultati ottenuti da tutte le giovanili azzurre (dall'Under 20... Cinquecento parcheggi gratuiti per l’estate: "Ma è necessario pedonalizzare il lungomare"Anche per la stagione estiva 2026, l’amministrazione comunale conferma l’attivazione di 500 posti auto gratuiti nelle aree comunali. Domani ICU firmerà un accordo quadro con ANME per rafforzare la collaborazione sulla transizione energetica:decarbonizzazione, mobilità sostenibile e innovazione. ICU è l’unico istituto non tunisino a firmare la convenzione #ICU #ANME @aics_i x.com Le priorità per una città sostenibile. Ambiente e salute, un assessorato. Ora creare un manager del verdeUn assessorato unico che tenga insieme ambiente e salute, lo stop al consumo di suolo, più mobilità sostenibile e ... lanazione.it Ho calcolato il costo reale di ricarica delle auto elettriche per km in India—ecco i numeri reddit ComoNExT: la mobilità sostenibile cerca la scossa giustaIstituzioni, ricerca e imprese a confronto per fare il punto sulla transizione ecologica e sui trasporti del futuro ... quattroruote.it