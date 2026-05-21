Per fortuna c' è chi dice no

Da ilgiornale.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualcuno sostiene che la Flotilla abbia l'intenzione di dirigersi verso i luoghi in cui si mette in discussione la libertà e la democrazia. Si propone quindi una missione che, risalendo il fiume Tevere, si avvicini il più possibile a Largo del Nazareno. La proposta mira a portare l'attenzione su un punto specifico, senza ulteriori dettagli o interpretazioni. La questione rimane aperta, senza conferme ufficiali sulla vera destinazione dell'iniziativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Se la Flotilla punta veramente la prua verso i luoghi dove vede messa in discussione la libertà e la democrazia, dovrebbe fare una missione che, risalendo il Tevere, arrivi il più vicino possibile a Largo del Nazareno. Perché non si spiega proprio come, mentre il governo, a partire dalla premier Giorgia Meloni, attacca Israele per le immagini dell'equipaggio in ginocchio e contesta il ministro Ben Gvir, la sinistra di Pd e 5 stelle sia sempre la stessa che, un giorno sì e l'altro no, fra scioperi e tafferugli va in piazza mettendo la premier a testa in giù e accusando il governo di fascismo. D'altra parte in un Paese dove non si riesce a mantenere un'unità nemmeno di fronte a un attentato come quello di Modena, si capisce bene perché a sinistra prevalga l'istinto di accusare il governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

per fortuna c 232 chi dice no
© Ilgiornale.it - Per fortuna c'è chi dice no
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MICHELE RODELLA - Buon Anno Buona Fortuna (Video con Testo)

Video MICHELE RODELLA - Buon Anno Buona Fortuna (Video con Testo)

Sullo stesso argomento

Il 'Referendum Giustizia' secondo gli esperti: perché c'è chi dice no e chi dice sìEsponenti del Sì e del No di Foggia e provincia fanno il punto sui princìpi della Riforma: tra prospettive, timori, rischi e possibilità Quando si...

Chi sono i Fortuna Five, la band ufficiale del quiz show di Canale 5 “La Ruota della Fortuna”I Fortuna Five sono la band ufficiale del quiz show di Canale 5 “La Ruota della Fortuna“, condotto da Gerry Scotti.

C'è posta per te, Giorgia regala un viaggio alle Maldive a Matteo e a Martina. La proposta di nozze con i biscotti della fortunaPubblico in delirio e minuti di applausi per l'ingresso di Giorgia a C'è posta per te. La celebre cantante è stata invitata da Maria De Filippi per stare accanto a Matteo, un operaio della provincia ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web