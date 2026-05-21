Per fortuna c' è chi dice no

Qualcuno sostiene che la Flotilla abbia l'intenzione di dirigersi verso i luoghi in cui si mette in discussione la libertà e la democrazia. Si propone quindi una missione che, risalendo il fiume Tevere, si avvicini il più possibile a Largo del Nazareno. La proposta mira a portare l'attenzione su un punto specifico, senza ulteriori dettagli o interpretazioni. La questione rimane aperta, senza conferme ufficiali sulla vera destinazione dell'iniziativa.

Se la Flotilla punta veramente la prua verso i luoghi dove vede messa in discussione la libertà e la democrazia, dovrebbe fare una missione che, risalendo il Tevere, arrivi il più vicino possibile a Largo del Nazareno. Perché non si spiega proprio come, mentre il governo, a partire dalla premier Giorgia Meloni, attacca Israele per le immagini dell'equipaggio in ginocchio e contesta il ministro Ben Gvir, la sinistra di Pd e 5 stelle sia sempre la stessa che, un giorno sì e l'altro no, fra scioperi e tafferugli va in piazza mettendo la premier a testa in giù e accusando il governo di fascismo. D'altra parte in un Paese dove non si riesce a mantenere un'unità nemmeno di fronte a un attentato come quello di Modena, si capisce bene perché a sinistra prevalga l'istinto di accusare il governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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