A giugno 2026, alcune categorie di pensionati riceveranno un aumento automatico sui loro pagamenti mensili, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2025. Gli accrediti includeranno anche eventuali arretrati, che in alcuni casi potranno superare i 1000 euro, in particolare per i grandi invalidi per servizio. Chi riceve la pensione può verificare l'importo e gli eventuali arretrati consultando il cedolino Inps, che sarà aggiornato entro il mese di pagamento.

Un giugno più ricco per alcuni pensionati italiani. Con il prossimo pagamento delle pensioni scatteranno infatti gli aumenti previsti dalla Legge di Bilancio 2025, con accrediti automatici e arretrati che potranno superare i 1000 euro per alcune categorie di grandi invalidi per servizio. L’obiettivo è rafforzare il sostegno economico alle categorie più fragili, in un contesto di inflazione che incide sul potere d’acquisto delle famiglie italiane. Per migliaia di pensionati, quindi, il cedolino di giugno rappresenterà non soltanto un aumento mensile, ma anche un recupero economico importante grazie agli arretrati accumulati nei primi mesi del 2026. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pensioni, aumenti a giugno 2026: a chi spettano e come controllare il cedolino Inps

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