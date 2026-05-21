Pd la linea della segretaria | Ho ricucito gli strappi con impegno e ascolto

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La segretaria del partito ha commentato la campagna elettorale, definendola intensa e caratterizzata da un senso di urgenza e collaborazione. Ha spiegato di aver lavorato per ricucire le divergenze interne attraverso impegno e ascolto, cercando di unire le varie componenti del partito. La sua analisi si concentra sui momenti chiave di questa fase, descrivendo le sfide affrontate e il modo in cui sono state gestite per mantenere coesa la squadra.

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PISTOIA Segretaria Irene Bottacci, com’è andata la campagna elettorale dopo le primarie? "È stata intensa, e forse “fusione a caldo” racconta bene quello che abbiamo vissuto. Le primarie sono state vere, partecipate, anche dure a tratti. Ma proprio per questo hanno rafforzato il centrosinistra. Dopo il voto abbiamo scelto di fare la cosa più seria e più difficile, cioè costruire una sintesi. Oggi credo che questa coalizione sia più matura, più forte e anche più autentica". Giovanni Capecchi e Stefania Nesi: che squadra vede con loro due? "Vedo una squadra forte perché composta da persone diverse. Giovanni ha una forte idea di futuro e di sviluppo della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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