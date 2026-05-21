La pausa caffè rappresenta un momento di sosta durante la giornata lavorativa, spesso utilizzato per staccare brevemente dalle attività quotidiane. Questo breve intervallo permette alle persone di rilassarsi, scambiare due parole con colleghi o semplicemente dedicarsi a un attimo di respiro. Al di là del semplice consumo di una bevanda, la pausa diventa un momento di disconnessione, che può contribuire a migliorare la percezione del ritmo lavorativo e favorire un ambiente più disteso.

La pausa caffè non è solo un rituale quotidiano, ma uno strumento di benessere e qualità delle Organizzazioni. Studi scientifici dimostrano che le pause durante la giornata possono aumentare fino al 60% la sensazione di energia e ridurre la fatica. Pausa caffè, perché fa bene e quanto conta l’ambiente. Le pause caffè rafforzano inoltre le relazioni tra colleghi, con effetti positivi su collaborazione e fiducia. Non solo: l’assenza di pause può ridurre la produttività fino al 23%, con impatti negativi anche su engagement e soddisfazione. Anche l’ambiente riveste un ruolo centrale: secondo l’University of Kentucky gli spazi di relax nei luoghi di lavoro favoriscono il benessere mentale ed emotivo, riducono lo stress (anche del 60% in 15 minuti) e migliorano concentrazione e resilienza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pausa caffè, un momento di disconnessione per un tempo di qualità

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