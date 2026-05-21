Passatore 2026 raggiunti i 3.500 iscritti alla ultramaratona

Nella corsa verso il Passatore 2026, sono state raggiunte le 3.500 iscrizioni per l'ultramaratona che si terrà quest'estate. La gara, che si svolge tra Firenze e Faenza, continua ad attirare un numero crescente di partecipanti provenienti da diverse regioni e nazioni. La manifestazione ha ormai superato il ruolo di semplice competizione, assumendo un valore simbolico per molti appassionati di corsa lunga distanza. La data dell'evento si avvicina e le adesioni restano in costante aumento.

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Firenze, 21 maggio 2026 – Certe gare smettono di essere semplici competizioni sportive e diventano un passaggio simbolico, quasi un confine da attraversare. La 100 km del Passatore continua ad appartenere a questa dimensione. Da oltre mezzo secolo il Passatore non è soltanto una ultramaratona: è un mito popolare che attraversa generazioni di podisti, trasformando ogni partecipante in parte di una storia collettiva. Quando nacque, alla fine degli anni Settanta, il mondo della corsa era profondamente diverso. Si partiva spesso senza preparazioni scientifiche, senza tabelle, senza GPS e senza scarpe progettate per le ultra distanze. Molti affrontavano il Passatore quasi per sfida esistenziale, altri per mantenere una promessa fatta a sé stessi, per un ex voto, per celebrare un traguardo della vita come un diploma o una rinascita personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passatore 2026, raggiunti i 3.500 iscritti alla ultramaratona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La 51esima 100 km Passatore tra sport, cultura e partecipazione: Faenza si prepara alla storica ultramaratonaLa 51esima edizione della 100 Km del Passatore si presenta non solo come una delle ultramaratone più iconiche d’Italia, ma come un evento totale... Passatore 2026, raggiunti i 3.500 iscritti alla ultramaratonaFirenze, 21 maggio 2026 – Certe gare smettono di essere semplici competizioni sportive e diventano un passaggio simbolico, quasi un confine da attraversare. La 100 km del Passatore continua ad apparte ... lanazione.it 100 km del Passatore, febbre da ultramaratona: in 3.500 al via da FirenzeTutto pronto per l'ultramaratona che il 23 maggio partirà da Firenze verso l'Appennino per poi arrivare a Faenza ... intoscana.it