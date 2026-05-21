Parco delle Groane cerca di evitare controlli scappando nei boschi | 29enne trovato con la droga e arrestato

Un giovane di 29 anni è stato arrestato nel Parco delle Groane dopo aver tentato di scappare dai controlli dei carabinieri. Era stato visto davanti a un bar in modo sospetto e, alla vista delle forze dell’ordine, si è dato alla fuga nel bosco. Dopo un breve inseguimento, è stato fermato. Durante le perquisizioni è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. La persona è stata portata in caserma e si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Solaro – È stato notato davanti ad un bar in atteggiamento sospetto, alla vista dei carabinieri si è dato alla f uga nel Parco delle Groane, ma è stato fermato e arrestato. I carabinieri della stazione di Solaro hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un tunisino di 29 anni. È successo qualche pomeriggio fa, i carabinieri nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, con particolare attenzione all'area intorno al Parco delle Groane nota per lo spaccio di droga, hanno visto il tunisino davanti al bar, come se fosse in attesa di qualcuno. La pattuglia si è avvicinata con l'intenzione di procedere ad un controllo, ma lui è scappato a piedi in direzione di un ingresso del Parco delle Groane, pensando di riuscire a nascondersi nella boscaglia e far perdere le tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parco delle Groane, cerca di evitare controlli scappando nei boschi: 29enne trovato con la droga e arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cade da cavallo nei boschi delle Groane: portato in ospedale con l'elisoccorsoCade da cavallo tra i boschi del parco delle Groane e viene portato in ospedale con l’elisoccorso: è successo verso le 17 di ieri, sabato 7 marzo, a... Parco delle Groane, cerca di evitare controlli scappando nei boschi: 29enne trovato con la droga e arrestatoI carabinieri della stazione di Solaro hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un giovane tunisino ... ilgiorno.it Proloco Ceriano Laghetto organizza la 30° edizione della STRACERIANO 2026 Manifestazione podistica non competitiva a passo libero all'interno del Parco delle Groane aperta a tutti. x.com Parco delle Groane, blitz antidroga tra i boschi: coltelli, bilanciniIl bilancio complessivo parla di 71 persone identificate, 45 veicoli controllati e verifiche estese anche a tre esercizi pubblici. mbnews.it