Palladino | Ho rifiutato l’estero per l’Atalanta era il mio destino

L’allenatore ha rifiutato proposte da club stranieri per rimanere sulla panchina dell’Atalanta, sostenendo che fosse il suo destino. Non sono stati forniti dettagli sulle offerte internazionali che ha respinto. In passato, Palladino ha affrontato momenti di frustrazione durante la sua carriera da calciatore, senza specificare come li abbia gestiti. La sua scelta di restare al club bergamasco è stata motivata, secondo le sue dichiarazioni, da una convinzione personale legata al suo percorso professionale.

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