Palladino | Ho rifiutato l’estero per l’Atalanta era il mio destino
L’allenatore ha rifiutato proposte da club stranieri per rimanere sulla panchina dell’Atalanta, sostenendo che fosse il suo destino. Non sono stati forniti dettagli sulle offerte internazionali che ha respinto. In passato, Palladino ha affrontato momenti di frustrazione durante la sua carriera da calciatore, senza specificare come li abbia gestiti. La sua scelta di restare al club bergamasco è stata motivata, secondo le sue dichiarazioni, da una convinzione personale legata al suo percorso professionale.
? Punti chiave Quali offerte internazionali ha scartato per restare a Bergamo?. Come ha gestito Palladino le frustrazioni del suo passato da calciatore?. Perché il tecnico attribuisce la Panchina d'Argento ai suoi giocatori?. Cosa riserva il prossimo periodo lavorativo per la sfida in Europa?.? In Breve Premio Panchina d'Argento ricevuto durante la cerimonia Memorial Mazza.. Qualificazione della squadra alla Conference League grazie al lavoro del gruppo.. Riflessioni del tecnico sulle difficoltà vissute durante la sua carriera da calciatore.. Metodo basato su discrezione e dedizione per il territorio di Bergamo.. Durante la cerimonia dedicata al Memorial Mazza, Raffaele Palladino ha ricevuto la Panchina d’Argento rivelando di aver atteso con decisione il contatto da parte dell’Atalanta per poter guidare la squadra bergamasca. 🔗 Leggi su Ameve.eu
L'onestà di Palladino dopo Verona-Atalanta | Serie A Enilive | DAZN
Sullo stesso argomento
Palladino si racconta: «Ecco com’è andata davvero nel mio addio alla Fiorentina. Ho rifiutato offerte per l’Atalanta, c’è stata una chiacchierata con la Juve ma…»Vlahovic Juve, svolta nel rinnovo: il serbo si lascia andare con i compagni e rivela un retroscena che pesa sulla trattativa Lukaku Milan, la...
La Panchina d’Argento a Palladino: “L’Atalanta il mio destino. Futuro? Vedremo”“Credo che il popolo atalantino apprezzi chi lavora in silenzio con umiltà, sacrificio e dedizione.
Il cerchio si sta stringendo, ma i tifosi chi vogliono davvero? Il #voto sul nuovo mister nell'articolo o sulla home del sito facebook
Atalanta, l’orgoglio di Palladino: Volevo riportare la Dea in Europa e ci siamo riuscitiBergamo -Dopo la standing ovation ricevuta domenica pomeriggio dalla curva Nord un altro riconoscimento per Raffaele Palladino, premiato martedì sera a Cologno al Serio con la Panchina d’Argento al Me ... sport.quotidiano.net