Outdoor education a Badia Tedalda con Naturalmente in Gioco
A Badia Tedalda sono arrivati i primi 31 bambini e bambine della scuola dell’infanzia Lucciola, pronti a partecipare alla tre giorni di “Naturalmente in Gioco”, un evento dedicato all’educazione all’aperto. La manifestazione, arrivata alla sua edizione 2026, coinvolge giovani studenti in attività all’aperto e mira a promuovere l’apprendimento attraverso il contatto diretto con la natura. I partecipanti sono stati accolti nel centro dedicato all’iniziativa, dove si svolgeranno le attività previste fino a venerdì.
Sono già a Badia Tedalda i primi 31 bambini e bambine della scuola dell’infanzia Lucciola, partiti per la tre giorni dell’edizione 2026 di Naturalmente in Gioco. Il gruppo ha raggiunto la casa vacanze Piscina Nera, dove sono iniziate le attività naturalistiche previste dal progetto: escursioni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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