Outdoor education a Badia Tedalda con Naturalmente in Gioco

A Badia Tedalda sono arrivati i primi 31 bambini e bambine della scuola dell’infanzia Lucciola, pronti a partecipare alla tre giorni di “Naturalmente in Gioco”, un evento dedicato all’educazione all’aperto. La manifestazione, arrivata alla sua edizione 2026, coinvolge giovani studenti in attività all’aperto e mira a promuovere l’apprendimento attraverso il contatto diretto con la natura. I partecipanti sono stati accolti nel centro dedicato all’iniziativa, dove si svolgeranno le attività previste fino a venerdì.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui