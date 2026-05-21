Oroscopo venerdì 22 maggio 2026 di Ginny | Sagittario e Gemelli provano i costumi estivi

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio 2026, la Luna si trova in Leone e Mercurio si trova ancora in Gemelli, influenzando il modo in cui si comunicano le idee. In questa giornata, i Sagittario e i Gemelli sperimentano di indossare i costumi estivi, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze di questa scelta. La presenza di Mercurio in Gemelli favorisce uno stile di comunicazione rapido e spesso ironico, mentre la Luna in Leone aggiunge un tocco di vivacità alle interazioni quotidiane.

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L'oroscopo di venerdì 22 maggio 2026 la Luna è in Leone e Mercurio ancora in Gemelli, il che rende la comunicazione veloce e ironica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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