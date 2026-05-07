Oroscopo venerdì 8 maggio 2026 di Ginny | Ariete e Gemelli cercano pace nei piaceri

Venerdì 8 maggio 2026, la Luna si trova in Acquario, avvicinandosi alle influenze di Plutone. Nel frattempo, il Sole e Giove si trovano in congiunzione, creando un clima di ricerca di equilibrio attraverso momenti di piacere condiviso. Ariete e Gemelli manifestano la volontà di trovare serenità nei piccoli piaceri quotidiani.

Mentre la Luna passa in Acquario nell'oroscopo di venerdì 8 maggio 2026, e si avvicina alle turbolenze profonde di Plutone, il Sole e Giove si abbracciano cercando armonia nella condivisione dei piaceri.🔗 Leggi su Fanpage.it

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