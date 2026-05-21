Orgoglio Accademia | ad Assisi una pagina storica per la pallavolo

L’avventura dell’Antum Hotel Accademia alle Finali Nazionali Scudetto Under 16 Femminili si è conclusa con il secondo posto nel girone di qualificazione a Assisi. La squadra ha partecipato alla fase finale della competizione nazionale, disputando diverse partite nel corso della giornata. La conclusione della trasferta rappresenta un momento importante per la formazione, che ha affrontato un percorso di qualificazione intenso e competitivo nel corso della manifestazione.

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Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude con il secondo posto nel girone di qualificazione l’avventura dell’ Antum Hotel Accademia alle Finali Nazionali Scudetto Under 16 Femminili di Assisi. Un risultato che non basta per accedere alla fase finale, riservata esclusivamente alla prima classificata del raggruppamento, ma che non cancella minimamente il valore straordinario del percorso compiuto dalle giallorosse. L’Accademia chiude infatti la propria esperienza nazionale con due vittorie e una sola sconfitta, dopo aver superato nella prima giornata la Monini Sir Spoleto (3-1), campione regionale dell’Umbria e squadra di casa, e successivamente la PM Volley Potenza (3-0), prima di arrendersi al Volley Brianza Est (0-3), vice campione della Lombardia e formazione di altissimo livello nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Orgoglio Accademia: ad Assisi una pagina storica per la pallavolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Assisi accoglie 2000 persone per le finali Under 16 di pallavolo? Domande chiave Dove si svolgeranno le partite tra i vari palazzetti umbri? Come influirà l'arrivo di duemila persone sulle attività locali? Chi... Melendugno, il sogno si ferma a Castellanza: resta l’orgoglio di una stagione storicaLe guerriere biancorossonere lottano alla pari con Busto Arsizio in Gara 2, chiudendo un campionato straordinario tra i vertici della Serie A2...