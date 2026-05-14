A Assisi si stanno disputando le finali nazionali Under 16 di pallavolo, con circa duemila atleti e accompagnatori presenti in città. Le partite si svolgono in diversi palazzetti della regione umbra, coinvolgendo strutture distribuite sul territorio. L’arrivo di un numero così elevato di persone sta modificando temporaneamente alcune attività commerciali e di servizio, con un aumento della presenza di visitatori nelle aree pubbliche e nei locali della zona. La manifestazione prosegue con le gare e gli eventi collegati.

? Domande chiave Dove si svolgeranno le partite tra i vari palazzetti umbri?. Come influirà l'arrivo di duemila persone sulle attività locali?. Chi sono le squadre che si sfideranno nei quattro gironi?. Quando e dove si disputerà la grande finalissima conclusiva?.? In Breve 68 partite distribuite tra Assisi, Cannara, Bastia Umbra e Perugia dal 19 al 24 maggio.. Simona Meloni, Valter Stoppini e Veronica Cavallucci hanno coordinato la presentazione ufficiale.. Le fasi finali si concluderanno giovedì 24 maggio al PalaBarton Energy di Perugia.. L'evento coinvolgerà cinque impianti tra cui il PalaSIR di Santa Maria degli Angeli.. Dal 18 al 24 maggio, la città di Assisi ospiterà le finali nazionali femminili Under 16 di pallavolo, portando in Umbria circa duemila persone tra atlete, tecnici, dirigenti e famiglie provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assisi accoglie 2000 persone per le finali Under 16 di pallavolo

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