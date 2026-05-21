Operai al lavoro all’ex Freccia Rossa | il cantiere è ufficialmente partito

Gli operai sono tornati a lavorare nell’area dell’ex Freccia Rossa, segnando l’avvio ufficiale del cantiere. Durante le attività, sono stati visti diversi mezzi e attrezzature in movimento, mentre si svolgevano le operazioni di preparazione e scavo. La ripresa dei lavori è stata confermata con un atto formale di apertura del cantiere, che prevede interventi di ristrutturazione e riqualificazione dell’area. La zona è stata transennata e presidiata da personale incaricato della sicurezza e del coordinamento delle operazioni.

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