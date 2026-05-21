Operai al lavoro all’ex Freccia Rossa | il cantiere è ufficialmente partito
Gli operai sono tornati a lavorare nell’area dell’ex Freccia Rossa, segnando l’avvio ufficiale del cantiere. Durante le attività, sono stati visti diversi mezzi e attrezzature in movimento, mentre si svolgevano le operazioni di preparazione e scavo. La ripresa dei lavori è stata confermata con un atto formale di apertura del cantiere, che prevede interventi di ristrutturazione e riqualificazione dell’area. La zona è stata transennata e presidiata da personale incaricato della sicurezza e del coordinamento delle operazioni.
Operai e mezzi sono tornati a muoversi nell’area dell’ex Freccia Rossa, dove il cantiere è stato ufficialmente aperto. Dopo anni di abbandono e degrado, l’ex centro commerciale si prepara a una nuova vita con il progetto City4, destinato a trasformare uno degli spazi più discussi della città in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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Salve, vorrei creare una separazione da zona giorno e zona notte prolungando con cartongesso il muro segnato dalla freccia rossa e mettendo una porta divisoria tipo quella in foto ( ma bianca) che arrivi a destra subito prima della porta che si vede sulla dest facebook
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