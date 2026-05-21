Omicidio Bakary e il fenomeno delle baby gang | alcol e droga a 12 anni Abbiamo fallito tutti

L'omicidio di Bakary Sako ha portato all'attenzione il problema delle baby gang e dell'uso di alcol e droga tra i minori. La vittima, un migrante di 12 anni, è stata uccisa in città vecchia da un gruppo di ragazzi più giovani. Le autorità hanno confermato che i giovani coinvolti erano già noti alle forze dell'ordine e avevano precedenti legati a comportamenti violenti e dipendenze. La vicenda ha acceso un dibattito sulla capacità di intervento e prevenzione nel territorio.

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