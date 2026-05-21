Omicidio Bakary e il fenomeno delle baby gang | alcol e droga a 12 anni Abbiamo fallito tutti

Da quotidianodipuglia.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'omicidio di Bakary Sako ha portato all'attenzione il problema delle baby gang e dell'uso di alcol e droga tra i minori. La vittima, un migrante di 12 anni, è stata uccisa in città vecchia da un gruppo di ragazzi più giovani. Le autorità hanno confermato che i giovani coinvolti erano già noti alle forze dell'ordine e avevano precedenti legati a comportamenti violenti e dipendenze. La vicenda ha acceso un dibattito sulla capacità di intervento e prevenzione nel territorio.

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«Abbiamo fallito tutti». È la frase che più di ogni altra resta sospesa sulla tragedia di Bakary Sako, il migrante ucciso in città vecchia da un branco di giovanissimi. A pronunciarla, durante la conferenza stampa di Confcooperative Taranto sulla devianza minorile, è stata l’assessore comunale ai Servizi sociali Sabrina Lincesso. Parole che sintetizzano il senso di un confronto amaro, nato a undici giorni di un delitto che ha sconvolto la città e riportato sotto gli occhi di tutti il disagio profondo che attraversa il mondo adolescenziale tarantino. Un disagio fatto di violenza, dipendenze, abbandono scolastico e assenza di riferimenti educativi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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