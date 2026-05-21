OH Leuven-Genk sabato 23 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

L’harakiri interno contro l’Anversa potrebbe costare molto caro al Genk di Hayen, che oggi in casa dell’OH Leuven deve vincere e sperare in buone notizie dal derby Vallone. La squadra di Mazzù si è tirata su nelle ultime 2 partite facendo 4 punti ma rimanendo in ogni caso all’ultimo posto nel girone. Un campionato di tutto rispetto per la squadra che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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