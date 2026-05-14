OH Leuven-Anversa venerdì 15 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Venerdì 15 maggio 2026 alle 20:45 si gioca l’incontro tra OH Leuven e Anversa, gara valida per la Jupiler League belga. Entrambe le squadre hanno terminato il loro campionato in anticipo, quindi questa partita rappresenta l’ultimo impegno ufficiale della stagione. Le formazioni scenderanno in campo con obiettivi diversi e senza più pressioni di classifica, offrendo uno spettacolo che potrebbe essere influenzato dalle scelte delle panchine e dalle condizioni dei singoli giocatori.
Manca poco alla fine della Jupiler League belga e l’anticipo tra OH Leuven e Anversa vede di fronte due squadre che hanno concluso il loro campionato anzitempo. Il gruppo che si gioca un posto in Conference League vede intanto i ragazzi di Mazzù ormai lontani da tutto, già felici di aver raggiunto questo traguardo confermando la posizione dello scorso anno. Il Big Old dal canto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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