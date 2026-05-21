Oggi si deciderà il futuro della metropolitana a Monza

Da monzatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge una riunione decisiva riguardo alla metropolitana a Monza, un progetto che coinvolge da tempo le amministrazioni locali e i cittadini. La discussione di questa giornata riguarda la possibilità di pubblicare il bando entro il 30 giugno 2026, una tappa fondamentale per avviare i lavori e modificare la rete di trasporti della città. La decisione di oggi influirà sui prossimi passi da compiere per realizzare l’opera e avvicinare la città a un nuovo sistema di mobilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oggi è un giorno importante per chi, da decenni, si batte per portare la metropolitana a Monza. Un giorno decisivo per fare quell’ulteriore passo per poter arrivare alla pubblicazione del bando entro il 30 giugno 2026 e quindi all’avvio di quel cantiere che ridisegnerà la mobilità di Monza.Alle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Organi su misura e un robot di nome Artù: dove a Monza c’era un prato, oggi si costruisce il futuro della medicina

Il futuro della metrotranvia in Brianza si deciderà tra pochi giorniLa metrotranvia Milano-Seregno attraverserà la Brianza? La risposta arriverà il 14 aprile quando la Città Metropolitana di Milano ha organizzato un...

oggi si deciderà ilIl Torino si gode Vlasic. Ora il Mondiale con la Croazia, poi si deciderà il suo futuroNon è stata la più felice delle annate a livello di squadra, ma per Nikola Vlasic è stata quella più importante da quando indossa la maglia del Torino. tuttomercatoweb.com

Idromassaggio mortale, i 5 minuti che hanno sconvolto la vita della famiglia Brandimarti. Oggi l’autopsia su Matteo, poi si deciderà per il funerale a San BenedettoSAN BENEDETTO - Si svolgerà oggi l’autopsia, per chiarire ogni dubbio sulle cause della morte del piccolo Matteo Brandimarti e poi definire il quadro delle responsabilità. Poi si deciderà quando si ... corriereadriatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web