Oggi si deciderà il futuro della metropolitana a Monza

Oggi si svolge una riunione decisiva riguardo alla metropolitana a Monza, un progetto che coinvolge da tempo le amministrazioni locali e i cittadini. La discussione di questa giornata riguarda la possibilità di pubblicare il bando entro il 30 giugno 2026, una tappa fondamentale per avviare i lavori e modificare la rete di trasporti della città. La decisione di oggi influirà sui prossimi passi da compiere per realizzare l’opera e avvicinare la città a un nuovo sistema di mobilità.

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