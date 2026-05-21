Oggi si deciderà il futuro della metropolitana a Monza
Oggi si svolge una riunione decisiva riguardo alla metropolitana a Monza, un progetto che coinvolge da tempo le amministrazioni locali e i cittadini. La discussione di questa giornata riguarda la possibilità di pubblicare il bando entro il 30 giugno 2026, una tappa fondamentale per avviare i lavori e modificare la rete di trasporti della città. La decisione di oggi influirà sui prossimi passi da compiere per realizzare l’opera e avvicinare la città a un nuovo sistema di mobilità.
Oggi è un giorno importante per chi, da decenni, si batte per portare la metropolitana a Monza. Un giorno decisivo per fare quell’ulteriore passo per poter arrivare alla pubblicazione del bando entro il 30 giugno 2026 e quindi all’avvio di quel cantiere che ridisegnerà la mobilità di Monza.Alle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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