Obiettivo dichiarato ridurre il consumo del suolo e tutelare l' ambiente
Il consiglio comunale di Este ha approvato il 7 maggio la quinta variante al Piano degli Interventi, confermando una strategia volta a ridurre il consumo del suolo e a proteggere l’ambiente. La decisione rappresenta un intervento concreto e deciso da parte dell’amministrazione, che punta a orientare lo sviluppo urbano nel rispetto delle aree naturali e del territorio. La delibera si inserisce in un percorso di politiche pubbliche mirate a preservare le risorse ambientali e a promuovere una gestione più sostenibile del territorio comunale.
Una scelta politica chiara, concreta e orientata al futuro della città. Con l’adozione della quinta variante al Piano degli Interventi, approvata dal consiglio comunale il 7 maggio, l’amministrazione comunale di Este conferma una linea strategica fondata sulla tutela del territorio, sulla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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