Obiettivo dichiarato ridurre il consumo del suolo e tutelare l' ambiente

Il consiglio comunale di Este ha approvato il 7 maggio la quinta variante al Piano degli Interventi, confermando una strategia volta a ridurre il consumo del suolo e a proteggere l’ambiente. La decisione rappresenta un intervento concreto e deciso da parte dell’amministrazione, che punta a orientare lo sviluppo urbano nel rispetto delle aree naturali e del territorio. La delibera si inserisce in un percorso di politiche pubbliche mirate a preservare le risorse ambientali e a promuovere una gestione più sostenibile del territorio comunale.

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