Le aziende del settore degli smartphone stanno adottando nuove strategie per migliorare durata e resistenza dei dispositivi di fascia media. In particolare, il lancio di un recente modello di una nota marca evidenzia l'attenzione verso l'ingegnerizzazione di componenti chimici più duraturi e alla resistenza meccanica, soprattutto agli impatti. Questa tendenza si riscontra in collaborazione con altri produttori, che cercano di elevare gli standard di qualità e affidabilità dei loro prodotti.

(Adnkronos) – In collaborazione con realme L'introduzione sul mercato dell'ultimo dispositivo di realme, il C100 5G, evidenzia come l'ingegnerizzazione dei telefoni cellulari si stia focalizzando sulla durabilità dei componenti chimici e sulla resistenza meccanica agli impatti. La necessità di garantire l'operatività in scenari d'uso intensivo ha spinto l'adozione di accumulatori ad alta densità energetica e di telai rinforzati, in grado di rispondere sia alle richieste di indipendenza energetica degli utenti sia ai requisiti di protezione contro le infiltrazioni di agenti solidi e liquidi nelle attività quotidiane o professionali. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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