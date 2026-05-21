Nuova vita per la Vignali Ceduta a impresa umbra
La Vignali Logistic Service Provider, azienda di trasporti con sede a Cesena, cambia proprietà. Fondata nel 1986 e attiva dal 2006, l'impresa impiega circa 250 lavoratori e dispone di un parco mezzi ugualmente numeroso. Nel corso degli anni, ha raggiunto un fatturato di circa 50 milioni di euro. La società è stata recentemente ceduta a un'impresa umbra, segnando un passaggio importante nella sua storia.
Nuova vita per Vignali Logistic Service Provider, storica azienda di trasporti operativa a Cesena dal 2006 e sorta nel 1986, che conta 250 dipendenti, altrettanti mezzi e 50 milioni di fatturato. Si apre una fase di profondo cambiamento, nel solco di un percorso consolidato, grazie all’acquisizione perfezionata da LC3 Trasporti, con sede principale in Umbria, a Gubbio che ha acquisito anche la collegata Sasu Vignali France, società transalpina attiva a Perpignan, che consente di sviluppare ulteriormente la presenza sul mercato internazionale. Il gruppo Vignali è una realtà storica del territorio romagnolo, i soci sono cinque fra cui Fabio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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