Nuova vita per la Vignali Ceduta a impresa umbra

La Vignali Logistic Service Provider, azienda di trasporti con sede a Cesena, cambia proprietà. Fondata nel 1986 e attiva dal 2006, l'impresa impiega circa 250 lavoratori e dispone di un parco mezzi ugualmente numeroso. Nel corso degli anni, ha raggiunto un fatturato di circa 50 milioni di euro. La società è stata recentemente ceduta a un'impresa umbra, segnando un passaggio importante nella sua storia.

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Nuova vita per Vignali Logistic Service Provider, storica azienda di trasporti operativa a Cesena dal 2006 e sorta nel 1986, che conta 250 dipendenti, altrettanti mezzi e 50 milioni di fatturato. Si apre una fase di profondo cambiamento, nel solco di un percorso consolidato, grazie all’acquisizione perfezionata da LC3 Trasporti, con sede principale in Umbria, a Gubbio che ha acquisito anche la collegata Sasu Vignali France, società transalpina attiva a Perpignan, che consente di sviluppare ulteriormente la presenza sul mercato internazionale. Il gruppo Vignali è una realtà storica del territorio romagnolo, i soci sono cinque fra cui Fabio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova vita per la Vignali. Ceduta a impresa umbra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Autotrasporto, la delicata fase di ristrutturazione è alle spalle: il gruppo Vignali acquisito dall'azienda umbraNuova vita per Vignali Logistic Service Provider, storica azienda di trasporti operativa a Cesena dal 2006 e sorta nel 1986, che conta 250... Un successo “d’insieme“. Pozzuolo fa l’impresa e vince la Coppa UmbraCi sono traguardi sportivi capaci di superare i confini del campo da gioco per trasformarsi in una grande festa di popolo, in grado di ridefinire il... Da cuccioli malati e terrorizzati a una nuova vita insieme: adottati Mosè e Milu - ENPA Sezione di Avellino: Per i volontari, storie come questa rappresentano il senso più profondo del lavoro quotidiano nei rifugi e nelle sezioni territoriali. x.com Bosch, nuova vita per la fabbrica di Bari grazie a ricondizionamento e aftermarketIl general manager Lastaria: Passaggio significativo verso un modello industriale più orientato alla rigenerazione e al valore del riuso. È l’applicazione pratica dei principi dell’economia circolare ... msn.com Nuova vita per la Villa di Rondine: un nuovo spazio per cultura, dialogo e formazione internazionaleArezzo, 17 aprile 2026 – Nuova vita per la Villa di Rondine: un nuovo spazio per cultura, dialogo e formazione internazionale. L’inaugurazione dopo il restauro reso possibile dal sostegno di ... lanazione.it La nuova vita di un cane poliziotto in pensione reddit