Nel 2027 arriverà il nuovo modello della Mazda 2, la compatta giapponese prodotta nello stabilimento di Hiroshima. Si tratta di un aggiornamento completo, con una vettura totalmente nuova rispetto al modello attuale. La casa automobilistica prevede di lanciare questa versione come un cambio generazionale, senza mantenere elementi della versione precedente. La produzione inizia con l’obiettivo di presentare un’auto rinnovata in ogni suo aspetto, senza ancora svelare dettagli specifici sul design o le motorizzazioni.

Sì, per il 2027 è previsto il vero e proprio cambio generazionale della Mazda 2 prodotta a Hiroshima, ed è destinata a essere un’auto completamente nuova. Per capire la situazione attuale in Europa, bisogna fare una premessa: oggi convivono due vetture con lo stesso nome. Da un lato c’è la vecchia Mazda 2 nostrana (sul mercato da oltre dieci anni e aggiornata continuamente) e dall’altro la Mazda 2 Hybrid, che altro non è che una Toyota Yaris rimarchiata. Il modello in arrivo nel 2027 sostituirà finalmente la piattaforma nativa di Hiroshima con un progetto indipendente, moderno e ambizioso. L’ispirazione estetica e concettuale per questa nuova generazione arriva direttamente dal concept Mazda Vision X-Compact, svelato nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mazda 2 2027: come sarà la piccola compatta giapponese?

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